Хаби Алонсо поделился ожиданиями от матча с Баварией

Главный тренер леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо дал комментарий перед матчем против мюнхенской "Баварии".

"Это очень важный и особенный матч. Мы сыграем дома против лучшей команды Германии и Европы. Надеюсь, что мы сможем показать хороший уровень, добыв необходимый результат".

"Я не думаю, что мы будем иметь преимущество над "Баварией" из-за того, что у нас была целая неделя на подготовку. Они играли посреди недели в Лиге чемпионов, но они к этому привыкли".