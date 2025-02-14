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Футбол

Хаби Алонсо поделился ожиданиями от матча с Баварией

Хаби Алонсо поделился ожиданиями от матча с Баварией

    • Главный тренер леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо дал комментарий перед матчем против мюнхенской "Баварии".

    "Это очень важный и особенный матч. Мы сыграем дома против лучшей команды Германии и Европы. Надеюсь, что мы сможем показать хороший уровень, добыв необходимый результат".

    "Я не думаю, что мы будем иметь преимущество над "Баварией" из-за того, что у нас была целая неделя на подготовку. Они играли посреди недели в Лиге чемпионов, но они к этому привыкли".

    Напомним, что матч между "Байером" и "Баварией" состоится в субботу, 15-го февраля. Начало игры в 19:30.

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    • На данный момент подопечные Хаби Алонсо имеют в своем активе 46 очков, находясь на втором месте в Бундеслиге и отставая от "Баварии", лидера турнирной таблицы, на 8 очков.

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