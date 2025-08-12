Прогноз на матч Копенгаген – Мальме в Лиге чемпионов

12 августа в 20:00 по Киеву на стадионе «Паркен» пройдет ответный матч полуфинального раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА, где встретятся команды Копенгаген и Мальме. Трансляцию будут проводить сайты, принимающие ставки на результат. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Копенгаген

Футбольный клуб Копенгаген, несмотря на свою относительно недолгую историю, уже успел стать флагманом датского футбола. Основанный всего тридцать лет назад, клуб с первых сезонов активно борется за титулы, регулярно побеждая в национальном чемпионате. Несмотря на неудачу в 2024 году, когда Копенгаген не смог удержать титул, в 2025 году они вернули первое место, обогнав Мидтьюлленд.

Начало сезона 2025 года у команды под руководством тренера Нееструпа было успешным. Копенгаген уверенно выиграл в Суперлиге и не испытал проблем в квалификации Лиги чемпионов, победив команду Дриту с общим счетом 3:0 в двух матчах. Однако в последнем туре чемпионата команда потерпела поражение от Орхуса, проиграв 2:3 на своем поле, что может повлиять на моральный дух игроков перед важным еврокубковым матчем.

Мальме

Мальме, как и Копенгаген, является важным клубом для своей страны. В прошлом сезоне клуб уверенно выиграл чемпионат Швеции, опередив своих главных соперников на 15 очков. Однако начало сезона 2025 года для Мальме оказалось неудачным, с поражением в кубке от Хеккена и потерей очков в чемпионате. В последнем матче против Мьелльбю клуб потерпел поражение, и отрыв от лидера увеличился, что фактически исключает борьбу за титул в Аллсвенскан.

Тем не менее, Мальме продемонстрировал отличные результаты в квалификации Лиги чемпионов, выиграв у команд Иберия 1999 и РФШ. Но в матче с более опытным соперником, таким как Копенгаген, шведы ограничились ничьей.

Статистика личных встреч

Последняя встреча команд состоялась в 2019 году в Лиге Европы, и тогда Мальме удалось набрать 4 очка из 6 возможных. Ранее, в 2016 году, Копенгаген одержал победу в товарищеском матче.

Прогноз

Копенгаген является фаворитом встречи, играя дома. Букмекерские конторы ставят на победу датчан, предлагая коэффициент 1.6 на их победу в ответном матче. Мальме предстоит сложная задача, чтобы вырвать победу в гостях.

