Прогноз на матч Бенфика – Ницца в Лиге чемпионов

12 августа в 22:00 по Киеву на стадионе «Да Луш» состоится ответный матч полуфинала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся Бенфика и Ницца. Трансляцию будут проводить сайты, принимающие ставки на результат. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Бенфика

Прошлый сезон для Бенфики под руководством Рогера Шмидта начался неудачно. Команда не смогла обыграть Спортинг в борьбе за титул в Примейре 2023/2024, и хотя тренер спасся от отставки благодаря предыдущим достижениям, в конечном итоге его все же уволили. Однако Бенфика завоевала Кубок Лиги, выиграв серию пенальти в финале, а также пробилась в плей-офф Лиги чемпионов. Тем не менее, титул Примейры и финал кубка остались за конкурентом.

Новый сезон начался для команды под руководством Бруну Лаже значительно лучше. Бенфика одержала минимальную победу в дерби, завоевав Суперкубок, а затем стартовала в квалификации Лиги чемпионов с уверенной победой.

Ницца

Ницца традиционно добивалась неплохих результатов, но с приходом новых инвесторов команда была настроена на борьбу за лидерство во французском футболе. Под руководством Франка Эса Ницце удалось занять 4-е место в Лиге 1, обойдя Лилль благодаря дополнительным показателям, хотя Монако с 61 очком обогнало их и прошел в основной раунд Лиги чемпионов напрямую.

Перед стартом квалификации Ницца не усилилась, несмотря на несколько новичков, включая Янссона, за которого было заплачено 10 миллионов евро. Также клуб продал лучшего нападающего, Гессама (12 голов и 8 ассистов в Лиге 1), в Астон Виллу. Это обстоятельство отразилось на результатах команды, и, несмотря на домашний матч, Ницца не смогла забить Трубину и пропустила два гола во втором тайме.

Статистика личных встреч

В прошлые годы команды встречались в товарищеских матчах, и в каждом из них побеждала Бенфика.

Прогноз

Букмекерские конторы ставят на победу Бенфики, учитывая текущий уровень команды и разницу в классе. Французский клуб, вероятно, не сможет совершить камбек, и португальцы снова могут одержать победу с форой -1 гол (коэффициент 1.84).

Напомним, мы также писали про прогноз и где смотреть матч Пафос – Динамо.