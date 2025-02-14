НБА близка к завершению сделки по проведению игр регулярного сезона в Манчестере в следующем сезоне

Баскетбольный Манчестер Сити может стать участником NBA Europe

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) близка к завершению сделки по проведению игр регулярного сезона в Манчестере.

Арена Co-op Live, где планируют проводить матчи, будет вмещать 23 500 человек, что сделает ее крупнейшей площадкой в Европе. Игры регулярного сезона НБА могут начаться уже в следующем сезоне.

Арена большей частью принадлежит City Football Group. Ожидается, что баскетбольный Манчестер Сити станет участником потенциального ивента NBA Europe. Также НБА рассматривает подобную сделку с ПСЖ, где владельцами выступают также инвесторы с Ближнего Востока. Ранее Ассоциация уже проводила матчи регулярного сезона в Париже, и рассматривает вариант подобных ивентов в Лондоне.

В регулярном чемпионате НБА в Западной конференции лидирует Оклахома, одержавшая 44 победы. На Востоке с аналогичным показателем лидером идет Кливленд.

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