Тренер Украины U-18: «Только и думаем о матче с Данией. Переиграть бы его»

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Тренер сборной Украины U-18 по хоккею Александр Бобкин отметил игру своей команды на юношеском чемпионате мира в Дивизионе 1A.

Украина претендовала на повышение в классе, но потерпела поражение от Дании 1:5, с четырьмя победами осталась на втором месте и не сумела завоевать золото.

«Мы только и думаем, что о том матче с Данией. Дать нам переиграть – и все мы бы сделали иначе. К сожалению, это невозможно. Сыграли бы иначе. Где-то не было везения, но это не оправдание. Датчане были сильными, они это доказали в течение всего турнира. Возможно, если бы игра была не второй, а чуть дальше по ЧМ, то было бы иначе».

«Лидеры нашей сборной, я уверен, попадут в молодежную сборную, которая будет бороться за элиту. Но у нас есть два игрока, способных в будущем смотреть в национальную сборную».

«Эти ребята, которые обыгрывают Словению, Венгрию, Австрию, Казахстан – все взрослые сборные этих стран играют в элите. Если наши ребята будут прогрессировать, то могут через пару лет с национальной сборной в элите. И могут обыгрывать тех, кого одолели сейчас», – сказал Бобкин.

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sport.ua