Риккардо: Похоже, мы во главе средней группы команд

В пятницу в Сузуке команда RB работала с тремя гонщиками – Юки Цунодой, Даниэлем Риккардо и Аюму Ивасой, который в первой сессии заменил австралийца. По итогам двух тренировок в команде считают, что скорость машины в этот уик-энд позволит побороться за очки.

Юки Цунода (4-й): «Здорово вернуться в Сузуку и выступить перед японскими болельщиками – мне очень понравилось!

Позитивный первый день для нас. Мы хорошо провели тренировку и показали время в десятке – темп есть. Обновлённое днище машины должно было повысить эффективность в медленных поворотах, а прибавки в среднескоростных и быстрых поворотах мы особо не ждали. Вместе с инженерами мы найдём области, в которых предстоит прибавить перед третьей тренировкой и квалификацией.

День получился особенным, но это только пятница, поэтому я с нетерпением жду оставшиеся дни уик-энда, чтобы полностью выложиться и побороться за максимально возможный результат».

Даниэль Риккардо (5-й): «Я пропустил первую тренировку, уступив место за рулём Аюме на домашнем этапе. Сидя на пит-уолл, я видел огромное количество телеметрии, смотрел видео с камер и слушал радиопереговоры гонщиков, так что сессия получилась продуктивной, и я многое узнал.

Во второй тренировке я вернулся в машину, но жаль, что удалось проехать всего несколько кругов из-за условий на трассе. Погода была переменчивой – трасса оказалась недостаточно влажной для работы на промежуточных шинах, но при этом была недостаточно сухой для сликов. В результате я проехал не так и много, поэтому для подведения итогов дня мне хватит нескольких секунд.

С утра Юки быстро набрал скорость и почти всю сессию провёл в десятке. Похоже, мы находимся во главе средней группы команд. Никогда не знаешь, как будут развиваться события в квалификации, но, судя по всему, мы на тех позициях, на которых и рассчитывали быть».

Аюму Иваса (16-й в первой сессии): «Я много раз выступал в Сузуке, но за рулём машины Формулы 1 трасса выглядит совершенно иначе. Поскольку предел возможностей машины выше, я мог сильнее атаковать. Я получил хороший опыт на будущее и ценю предоставленную возможность. Большое спасибо Red Bull, Honda и всем сотрудникам команды, которые обеспечили мне тёплый приём.

Сегодня не возникло проблем, я сразу почувствовал машину и набрал темп быстрее, чем ожидал, что позитивно. Думаю, вместе с командой мы добились прогресса по ходу сессии. Моя главная задача заключалась в том, чтобы собрать как можно больше информации для команды, поэтому я особо не атаковал, ведь было важно проехать как можно больше кругов.

Под конец серии кругов на втором комплекте шин я смог увеличить темп и почувствовать машину Формулы 1 в Сузуке. Думаю, мы достигли поставленных целей, а до конца уик-энда я постараюсь получить как можно больше опыта вместе с командой. Сегодняшние выступления придали мне дополнительную мотивацию работать ещё больше».

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