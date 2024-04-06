Пердута: Нас не пугает, что именно «горняков» считают фаворитами

Капитан Ворсклы Игорь Пердута не считается с тем, что Шахтер будет фаворитом в финале Кубка Украины.

Своим настройкой на главный матч сезона опытный защитник поделился в интервью Sport.ua.

«Нам ничего не остается, как в мае побеждать в решающем матче Шахтер. Нас не пугает, что именно» горняков» считают фаворитами. У кубковых соревнований – свои законы. Помнится, в 2009 году также многие эксперты предпочитали в финале Шахтера, но сильнее оказалась тогда Ворскла. К тому же, есть надежда, что уже вскоре. вернутся в строй наши ведущие игроки Владимир Чеснаков и Александр Скляр», – сказал Пердута.

Финал состоится 15 мая в Ровно. Именно в этот день 5 лет назад Шахтер разгромил Ингулец и завоевал свой последний Кубок Украины.

champion.com.ua