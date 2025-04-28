У Барселоны есть план относительно потенциального трансфера звезды Эспаньола

"Барселона" определила несколько позиций, которые планирует усилить этим летом, и одна из них – вратарская. Хотя клуб, скорее всего, продолжит сотрудничество с Марком-Андре тер Штегеном и Войцехом Щенсны, руководство стремится найти их потенциального преемника, учитывая то, что им уже 32 и 35 лет соответственно.

И "блауграна" имеет конкретного кандидата – Хоан Гарсия из "Эспаньола". Гарсия – один из лучших вратарей Ла Лиги в этом сезоне, и он уже привлек внимание таких клубов, как "Арсенал" и "Реал Мадрид". "Барселона" также заинтересована в его подписании.

"Эспаньол" открыт к переговорам с другими клубами, однако в случае с "Барселоной", скорее всего, будет настаивать на выплате клаусулы – 30 миллионов евро. По данным Relevo, для каталонцев это не стало бы проблемой: в клубе готовы заплатить указанную сумму, чтобы закрыть трансфер.

Идеальный сценарий для "Барселоны" – подписать Гарсию, а затем отдать его в аренду в один из топ-клубов Европы на сезон 2025/26. Но пока это выглядит маловероятно, поскольку клубу не хватает финансов на трансфер игрока, который не входит в список первоочередных целей. По состоянию на сейчас более вероятно, что Гарсия летом покинет Испанию.

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Добавим, что в этом сезоне Гарсия провел 32 матча за "Эспаньол" во всех турнирах, пропустив 41 гол и 7 раз сохранив свои ворота "сухими".

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