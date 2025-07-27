ФК «Полтава» подписал Богдана Кобзаря

Футбольный клуб «Полтава», дебютирующий в новом сезоне Украинской Премьер-лиги, объявил о завершении летней селекционной кампании. Как стало известно после контрольного матча с «Оболонью», руководство клуба приняло решение приостановить трансферную активность. Про это сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

Заключительным приобретением стал 23-летний нападающий Богдан Кобзар. Уроженец Волыни, он является воспитанником местной футбольной школы. Прошлый сезон форвард провёл в составе клуба «Левый Берег», который выступал в Первой лиге Украины.

Что известно о новичке

Богдан Кобзар — универсальный нападающий, способный действовать как в центре атаки, так и на флангах. В составе «Левого Берега» он продемонстрировал высокую результативность и получил хорошие отзывы от тренерского штаба. Именно стабильная игра в минувшем сезоне стала решающим фактором для его перехода в УПЛ.

Где будут играть юниоры «Полтавы»

Параллельно стало известно, что юниорская команда «Полтавы» (U-19) будет проводить свои домашние матчи в Кременчуге. Основу состава юношеской команды составят воспитанники ДЮСШ «Кремінь», что даст шанс проявить себя местной молодёжи и укрепит региональную футбольную структуру.

Такой шаг со стороны клуба демонстрирует стратегический подход к развитию молодёжного футбола и укреплению кадрового резерва.

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