Лунин стал лидером среди украинских спортсменов по количеству подписчиков в инстаграмме

Фото: инстаграмм Андрея Лунина
Вратарь сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин стал лидером среди украинских спортсменов по числу подписчиков в инстаграмме.
У голкипера теперь более 2,65 млн подписчиков в соцсети. По этому показателю Андрей обошел защитника Арсенала Александра Зинченко, у которого более 2,62 млн.
Отметим, что после серии пенальти в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против Манчестер Сити на профиль Лунина в Instagram подписалось около 1 млн пользователей.
Его последний пост с эффектной фотографией собственного прыжка за мячом набрал более 1,7 млн предпочтений.
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Напомним, что статистический ресурс SofaScore признал Лунина лучшим игроком поединка с МанСити. Андрей совершил 8 сейвов и отразил 2 удара в серии послематчевых пенальти, что позволило его клубу пройти в полуфинал турнира, где он сыграет против мюнхенской Баварии.
Матчи противостояния 1/2 финала запланированы на 30 апреля и 8 мая. Финал Лиги чемпионов УЕФА-2023/24 состоится 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.