Лунин стал лидером среди украинских спортсменов по количеству подписчиков в инстаграмме

Фото: инстаграмм Андрея Лунина

Вратарь сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин стал лидером среди украинских спортсменов по числу подписчиков в инстаграмме.

У голкипера теперь более 2,65 млн подписчиков в соцсети. По этому показателю Андрей обошел защитника Арсенала Александра Зинченко, у которого более 2,62 млн.

Отметим, что после серии пенальти в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против Манчестер Сити на профиль Лунина в Instagram подписалось около 1 млн пользователей.

Эпопея Лунина

Его последний пост с эффектной фотографией собственного прыжка за мячом набрал более 1,7 млн ​​предпочтений.

Топ-5 украинских спортсменов по количеству подписчиков в Instagram

Андрей Лунин (2,65 млн)

Александр Зинченко (2,62 млн)

Александр Усик (2 млн)

Михаил Мудрик (1,9 млн)

Александр «s1mple» Костылев (1,6 млн)

Напомним, что статистический ресурс SofaScore признал Лунина лучшим игроком поединка с МанСити. Андрей совершил 8 сейвов и отразил 2 удара в серии послематчевых пенальти, что позволило его клубу пройти в полуфинал турнира, где он сыграет против мюнхенской Баварии.

Матчи противостояния 1/2 финала запланированы на 30 апреля и 8 мая. Финал Лиги чемпионов УЕФА-2023/24 состоится 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Лунин отметил ситуацию в Украине в комментарии после матча с Ман Сити

champion.com.ua