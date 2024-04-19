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Футбол

Лунин стал лидером среди украинских спортсменов по количеству подписчиков в инстаграмме

Лунин стал лидером среди украинских спортсменов в инстаграмме

Фото: инстаграмм Андрея Лунина

Вратарь сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин стал лидером среди украинских спортсменов по числу подписчиков в инстаграмме.

У голкипера теперь более 2,65 млн подписчиков в соцсети. По этому показателю Андрей обошел защитника Арсенала Александра Зинченко, у которого более 2,62 млн.

Отметим, что после серии пенальти в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против Манчестер Сити на профиль Лунина в Instagram подписалось около 1 млн пользователей.

  • Эпопея Лунина

    • Его последний пост с эффектной фотографией собственного прыжка за мячом набрал более 1,7 млн ​​предпочтений.

    Топ-5 украинских спортсменов по количеству подписчиков в Instagram

  • Андрей Лунин (2,65 млн)
  • Александр Зинченко (2,62 млн)
  • Александр Усик (2 млн)
  • Михаил Мудрик (1,9 млн)
  • Александр «s1mple» Костылев (1,6 млн)

    • Напомним, что статистический ресурс SofaScore признал Лунина лучшим игроком поединка с МанСити. Андрей совершил 8 сейвов и отразил 2 удара в серии послематчевых пенальти, что позволило его клубу пройти в полуфинал турнира, где он сыграет против мюнхенской Баварии.

    Матчи противостояния 1/2 финала запланированы на 30 апреля и 8 мая. Финал Лиги чемпионов УЕФА-2023/24 состоится 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

  • Лунин отметил ситуацию в Украине в комментарии после матча с Ман Сити

    • champion.com.ua

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