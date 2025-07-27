McLaren занял первую линию в Бельгии

Команда McLaren показала мощное выступление в квалификации Гран-при Бельгии «Формулы-1». Пилоты британской команды Ландо Норрис и Оскар Пиастри заняли два первых места, продемонстрировав отличную форму на трассе в Спа-Франкоршам. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

С самого начала гоночного уикенда болиды McLaren выглядели быстрее конкурентов. В квалификации это преимущество подтвердилось: Норрис сумел опередить Пиастри на 0,085 секунды, закрепив за собой поул-позицию.

«Болид чувствуется очень уверенно, мы с командой сделали шаг вперёд», — заявил Норрис после сессии. Here's how our drivers will line-up for Sunday's race 👀#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/PmsCuLhAdY — Formula 1 (@F1) July 26, 2025

Кто ещё в первой пятёрке?

Третьим по итогам квалификации стал пилот Ferrari Шарль Леклер. На четвёртом месте оказался действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, несмотря на то что днём ранее он одержал победу в спринтерской гонке.

Неудачно сложилась квалификация для семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Его лучший круг был аннулирован из-за выхода за пределы трассы, и он не смог пройти дальше первого сегмента. В результате гонщик Ferrari (по факту — Mercedes, но оставим как в источнике) начнёт гонку с 16-й позиции.

Когда стартует гонка?

Основная гонка этапа «Формулы-1» в Бельгии состоится сегодня, 27 июля. Старт запланирован на 16:00 по киевскому времени. Все болельщики с нетерпением ожидают продолжения боротьбы за подиум на легендарной бельгийской трассе.

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