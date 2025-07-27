ПСЖ хочет купить вратаря Лукаса Шевалье

Парижский клуб «Пари Сен-Жермен» заинтересован в подписании нового голкипера. На этот раз объектом внимания стал 23-летний вратарь «Лилля» Лукас Шевалье. Об этом сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

По информации источника, стороны уже достигли предварительной договорённости, а сумма возможной сделки может составить около 40 миллионов евро. Таким образом, трансфер Шевалье может стать одним из крупнейших переходов среди вратарей в текущем трансферном окне.

Почему ПСЖ ищет нового вратаря?

Причиной интереса к Шевалье стали сложности в переговорах с нынешним основным голкипером команды Джанлуиджи Доннаруммой. Итальянский вратарь не смог договориться с руководством клуба о продолжении сотрудничества, что открыло возможность для подписания нового номера один.

Лукас Шевалье, в свою очередь, провёл впечатляющий сезон в составе «Лилля», привлекая внимание не только ПСЖ, но и других европейских клубов. Он зарекомендовал себя как надёжный страж ворот и уже имеет репутацию одного из самых перспективных французских вратарей.

Доннарумма: статистика и неопределённость

В минувшем сезоне Джанлуиджи Доннарумма провёл 48 матчей за ПСЖ во всех турнирах. В 13 из них он сохранил ворота в неприкосновенности, однако также пропустил 53 мяча. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 30 миллионов евро.

На фоне этих цифр потенциальный трансфер Шевалье за €40 млн выглядит как стратегическая инвестиция в будущее. ПСЖ стремится усилить конкуренцию в воротах и обеспечить стабильность на этой позиции в долгосрочной перспективе.

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