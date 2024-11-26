Украинцы на турнирах ITF 26 ноября (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистов
($60,000; Hard – Indoor)
Основная сетка. 1 круг
15:30 | Анастасия Соболева (Украина) – Татьяна Мария (Германия, 1)
($15,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. Финал
10:00 | Катерина Дятлова (Украина) – Алья Сеница (Словения, 7)
Пары. Основная сетка. 1 круг
14:00 | Кристина Почтовик/Стефана Лазар (Украина/Румыния) – Стефания Божикэ/Бриана Шабо (Румыния, 1)
($15,000; Hard – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг
13:00 | Вадим Урсу/Джо Купер (Украина/Великобритания, WС) – Даниэль Блажка/Марек Генгель (Чехия)
($15,000; Hard – Outdoor)
Квалификация. Финал
11:30 | Илья Белобородько (Украина, 4) – Томас Лоран (Франция)
Пары. Основная сетка. 1 круг
15:30 | Илья Белобородько/Ян Йермар (Украина/Чехия, 3) – Хулио Цезар Поррас/Андер Таррио Понте (Аргентина/Испания)