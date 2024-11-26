ПСВ против украинских клубов: 7 домашних матчей и только 2 победы

Обе виктории – над Динамо

Фото: ПСВ

В ½ Кубка обладателей кубков 1974/75 "красно-белые" обыграли "Динамо" (2:1). Во втором раунде КУЕФА 1985/86 "фермеры" расписали ничью с "Днепром" (2:2). В группе ЛЧ 1997/98 нидерландский гранд снова принимал гостей из Киева, но на этот раз уступил (1:3).

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В квартете G Лиги чемпионов 2000/01 ПСВ снова победил "Динамо" (2:1). На групповой стадии ЛЕ 2010/11 харьковский "Металлист" получил зачетный балл на "Филипсе" (0:0).

Через 2 года "лампочки" проиграли в Эйндховене "Днепру" на этом же этапе Лиги Европы (1:2), а в кампании 2012/13 хозяев огорчил одесский "Черноморец" (0:1).

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