Фредерик Вассёр: Ситуация была очень сложная

В Формуле 1 каждый сам за себя – это аксиома, хотя, конечно, в интересах команды гонщики могут поступаться своими личными интересами. Но когда команде формально всё равно, в каком порядке финишируют её пилоты, то на трассах бывает всякое, и в Лас-Вегасе мы увидели очередной тому пример.

Вероятно, мы никогда не узнаем, что происходило после финиша вчерашней гонки в команде Ferrari во время «разбора полётов», но можно представить, что атмосфера там была накалена изрядно. С одной стороны, Скудерия добилась максимально возможного результата: с гонщиками Mercedes Карлос Сайнс и Шарль Леклер бороться не могли, скорость машины не позволяла, но всё-таки заняли 3-е и 4-е места.

Однако Шарль не скрывал своего раздражения по поводу действий напарника: Сайнс во время второго пит-стопа получил от команды инструкцию не атаковать напарника, но поступил по-своему. На 32-м круге он опередил Шарля, только что вернувшегося на трассу и ещё не успевшего прогреть шины.

По ходу гонки между Леклером и Брайаном Боцци, его гоночным инженером, произошёл такой диалог:

– Шарль, ты сделал своё дело ради команды.

– Да, я-то сделал своё дело, но этот парень каждый раз меня обгоняет, он это делает всегда. Это проявление неуважения, это некрасиво, он всегда так поступает.

К этому можно добавить слова Леклера, сказанные уже после финиша: «Почему я недоволен? Потому что есть вещи, о которых мы договариваемся перед гонкой, а сегодня эти договорённости были нарушены. Поскольку мы финишировали 3-м и 4-м, то для команды ничего не меняется. Но если говорить о ситуации в личном зачёте, то тут есть о чём сожалеть, ведь я соперничаю с Норрисом.

Понимаю, что должен рассчитывать только на самого себя, лучше выступать в квалификациях и стараться всё сделать идеально. Теперь я буду исходить только из собственных интересов».

А вот что сказал Сайнс: «Я пообещал не говорить об этом с прессой, а то всякий раз, когда мы что-то комментируем, начинается такое… Мы с Шарлем договорились не затрагивать эту тему публично и всё обсудить только между собой. Это лишь наше с ним дело.

Я никогда не говорю о подобных вещах ни по радио, ни с прессой, мне это не нравится. Но ситуация неприятная, и её можно было избежать».

Когда команда при закрытых дверях обсуждала события гонки и их последствия, то в роли рефери должен был выступить Фредерик Вассёр – именно за руководителем команды остаётся последнее слово в подобных спорах. Сразу после финиша он признал, что ситуация «очень сложная»:

«Если честно, я ещё не говорил ни с Карлосом, ни с Шарлем. Это была очень сложная ситуация, потому что в какой-то момент по ходу первого отрезка дистанции у нас было 3-4 секунды, чтобы принять решение о пит-стопах, ведь оба гонщика хотели поменять шины.

Изначально мы хотели продлить отрезок, обсуждали это с Карлосом, и момент для пит-стопа был упущен. Думаю, что гонка складывалась для нас очень трудно, а гонщики в подобных условиях чувствуют сильный прессинг.

Конечно, они очень расстраиваются, когда из-за гранулирования резины начинают терять время на каждом круге. Из-за этого у нас были серьёзные проблемы. Под конец отрезка мы теряли до двух секунд на круге, причём это повторилось даже в конце второго отрезка.

Но в целом темп на жёстких шинах был неплохим. Проблема в том, что мы всё упустили на старте. Нам удалось минимизировать потери, ведь для нас было важно заработать больше очков, чем соперники. Мы заработали на 12 очков больше, чем McLaren, и на 16 больше, чем Red Bull. Вероятно, это был наш максимум, потому что Mercedes просто летели по трассе.

Теперь нужно сосредоточиться на подготовке к следующей гонке, причём в программу уик-энда в Катаре входит спринт, а это дополнительная возможность заработать очки. В теории эта трасса подходит нам не лучшим образом, но посмотрим, что мы сможем предпринять».

После Гран При Лас-Вегаса Карлос Сайнс сократил отставание от Оскара Пиастри, занимающего 4-ю строчку личного зачёта, до 9 очков. От Леклера, который находится на 3-м месте, его отделяет 60 очков, и догнать напарника он не сможет.

Но желание испанца как можно лучше провести концовку сезона вполне можно понять. Во-первых, он работает на будущее и хочет показать всем, что за рулём быстрой машины способен регулярно показывать высокие результаты. В Williams у него вряд ли будет такая возможность.

А также, вероятно, ему на подсознательном уровне хочется, чтобы в Ferrari всё-таки пожалели о своём решении заменить его на Льюиса Хэмилтона. Кстати, что-то подсказывает, что договориться с семикратным чемпионом мира о том, чтобы он в каких-то ситуациях уступал Леклеру, будет намного сложнее.

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