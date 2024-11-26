Малиньяджи подсказал Тайсону способ, как победить в реванше Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи дал совет Тайсону Фьюри на реванш против Александра Усика.

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«Тайсону надо больше физически давить на Усика, тогда бой сложится по-другому. Тайсону нужны изменения, такие, как он сделал в реванше против Уайлдера. Тогда он превратился из боксера, который бьется на задней ноге, в физически сильного бойца, который всегда на передней ноге. Интересно, как такая методика сработает против Усика, он точно не сдастся так легко, как Уайлдер», – сказал Малиньяджи.

Ранее известный тренер по боксу Дэйв Колдуэлл поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

sport.ua