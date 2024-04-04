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Футбол

Кучеров установил рекорд НХЛ по количеству голевых пасов за сезон среди крайних форвардов

Кучеров установил рекорд НХЛ по количеству голевых пасов за сезон среди крайних форвардов

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 130-е (42+88) очко в 74 матчах этого сезона НХЛ.

Россиянин оформил ассистентский хет-трик в матче с «Торонто» (4:1).

Форвард установил новый рекорд НХЛ по количеству голевых передач за сезон среди крайних нападающих — 88 пасов. Кучеров побил свой же лучший результат (87 передач), который он установил в сезоне-2018/19, и показатель Яромира Ягра (87 пасов в сезоне-1995/96).

Рекорд среди всех игроков НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки — 163 передачи в сезоне-1985/86.

Кучеров стал пятым игроком за последние 30 лет с 130 очками за один сезон НХЛ

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