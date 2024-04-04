Майк ТАЙСОН – о бое с Джейком Полом: «Я напуган до смерти»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6, 44 KO) выйдет в ринг против блогера Джейка Пола (9-1, 6 KO), сейчас активно занимающегося бойцовской карьерой. Бой запланирован на 20 июля.

Легендарный Тайсон поделился мыслями об этом поединке.

«На самом деле у меня странный характер. Что бы я ни боялся сделать, я это делаю. Я боялся боя с Роем Джонсом-младшим в 2020 году, но я преодолеваю все, чего боюсь. Это моя личность. Сейчас я тоже напуган до смерти.

Я смотрел видео на YouTube, где Пол в 16 лет танцует странные танцы, но это не тот парень, с которым я буду драться. Этот парень, который выйдет на ринг, он попытается причинить мне боль, к которой я привык. Для него это будет большая ошибка», – сказал Майк.

sport.ua