Ф2: Бортолето показал лучшее время в первый день тестов

Во вторник в испанской Барселоне стартовали трёхдневные тесты Формулы 2. Лучшее время в первый день показал гонщик команды Invicta Габриэль Бортолето.

С утра трасса была влажной после дождя, поэтому на первые круги гонщики выезжали на дождевой резине. Постепенно трасса подсохла, и примерно через час скорости возросли. Гонщики работали на длинных сериях кругов, оценивая различные варианты настроек и аэродинамический обвес с меньшим уровнем прижимной силы.

За полтора часа до завершения сессии Деннис Хаугер проехал круг за 1:25.372 секунды, и этот результат никто не смог превзойти. Утренняя сессия завершилась красными флагами, когда за три минуты до истечения времени Ритомо Миата остановился на третьем секторе. Наибольшую дистанцию с утра проехал Кими Антонелли – 52 круга.

В дневной сессии гонщики продолжили работу на длинных сериях кругов. Через один час и 45 минут после начала на трассе во второй раз за день появились красные флаги. Причиной стал разворот Антонелли в девятом повороте.

Когда до конца сессии оставалось менее тридцати минут, гонщики начали выезжать на трассу на мягких шинах и с пустыми баками. Джек Кроуфорд возглавил протокол, после чего практически сразу работа в третий раз была прервана красными флагами из-за остановки Зака О’Салливана на втором секторе.

После возобновления сессии Габриэль Бортолето на новых шинах показал лучшее время дня – 1:25.143 секунды. Наибольшую дистанцию в дневной сессии проехал Пол Арон – 43 круга.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Круги 1. Д.Хаугер MP Motorsport 1:25.372 41 2. К.Маини Invicta Racing 1:25.486 28 3. Р.Ферсхор Trident 1:25.702 22 4. Р.Станек Trident 1:26.025 26 5. Г.Бортолето Invicta Racing 1:26.046 32 6. Ф.Колапинто MP Motorsport 1:26.064 29 7. З.Мэлони Rodin Motorsport 1:26.210 29 8. Д.Кроуфорд DAMS Lucas Oil 1:26.215 33 9. А.Хаджар Campos Racing 1:26.271 22 10. Э.Фиттипальди Van Amersfoort Racing 1:26.291 29 11. В.Мартен ART Grand Prix 1:26.478 39 12. Р.Миата Rodin Motorsport 1:26.487 28 13. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1:26.582 30 14. Х.-М.Корреа DAMS Lucas Oil 1:26.761 25 15. З.О’Салливан ART Grand Prix 1:27.061 37 16. Х.Марти Campos Racing 1:27.188 22 17. О.Берман PREMA Racing 1:37.825 50 18. К.Антонелли PREMA Racing 1:41.948 52 19. П.Арон Hitech Pulse-Eight 1:43.312 40 20. Д.Дюрксен PHM AIX Racing 1:49.661 28 21. Т.Барнард PHM AIX Racing 1:55.215 26 22. А.Кордил Hitech Pulse-Eight без времени 26

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Круги 1. Г.Бортолето Invicta Racing 1:25.143 30 2. Д.Кроуфорд DAMS Lucas Oil 1:25.182 25 3. Э.Фиттипальди Van Amersfoort Racing 1:25.744 32 4. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1:25.756 37 5. П.Арон Hitech Pulse-Eight 1:26.032 43 6. О.Берман PREMA Racing 1:26.325 30 7. А.Хаджар Campos Racing 1:26.361 38 8. В.Мартен ART Grand Prix 1:26.396 33 9. Р.Ферсхор Trident 1:26.413 30 10. Х.-М.Корреа DAMS Lucas Oil 1:26.433 25 11. К.Антонелли PREMA Racing 1:26.652 29 12. Д.Дюрксен PHM AIX Racing 1:26.699 24 13. А.Кордил Hitech Pulse-Eight 1:26.806 40 14. К.Маини Invicta Racing 1:26.819 25 15. Х.Марти Campos Racing 1:26.847 33 16. З.О’Салливан ART Grand Prix 1:26.862 35 17. Р.Станек Trident 1:26.955 40 18. Д.Хаугер MP Motorsport 1:27.008 37 19. З.Мэлони Rodin Carlin 1:27.112 38 20. Ф.Колапинто MP Motorsport 1:27.226 20 21. Р.Миата Rodin Motorsport 1:27.615 23 22. Т.Барнард PHM AIX Racing 1:27.926 24

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