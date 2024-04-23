Ф2: Бортолето показал лучшее время в первый день тестов

Во вторник в испанской Барселоне стартовали трёхдневные тесты Формулы 2. Лучшее время в первый день показал гонщик команды Invicta Габриэль Бортолето.
С утра трасса была влажной после дождя, поэтому на первые круги гонщики выезжали на дождевой резине. Постепенно трасса подсохла, и примерно через час скорости возросли. Гонщики работали на длинных сериях кругов, оценивая различные варианты настроек и аэродинамический обвес с меньшим уровнем прижимной силы.
За полтора часа до завершения сессии Деннис Хаугер проехал круг за 1:25.372 секунды, и этот результат никто не смог превзойти. Утренняя сессия завершилась красными флагами, когда за три минуты до истечения времени Ритомо Миата остановился на третьем секторе. Наибольшую дистанцию с утра проехал Кими Антонелли – 52 круга.
В дневной сессии гонщики продолжили работу на длинных сериях кругов. Через один час и 45 минут после начала на трассе во второй раз за день появились красные флаги. Причиной стал разворот Антонелли в девятом повороте.
Когда до конца сессии оставалось менее тридцати минут, гонщики начали выезжать на трассу на мягких шинах и с пустыми баками. Джек Кроуфорд возглавил протокол, после чего практически сразу работа в третий раз была прервана красными флагами из-за остановки Зака О’Салливана на втором секторе.
После возобновления сессии Габриэль Бортолето на новых шинах показал лучшее время дня – 1:25.143 секунды. Наибольшую дистанцию в дневной сессии проехал Пол Арон – 43 круга.
Быстрые ссылки
Результаты утренней сессии
|Пилот
|Команда
|Время
|Круги
|1. Д.Хаугер
|MP Motorsport
|1:25.372
|41
|2. К.Маини
|Invicta Racing
|1:25.486
|28
|3. Р.Ферсхор
|Trident
|1:25.702
|22
|4. Р.Станек
|Trident
|1:26.025
|26
|5. Г.Бортолето
|Invicta Racing
|1:26.046
|32
|6. Ф.Колапинто
|MP Motorsport
|1:26.064
|29
|7. З.Мэлони
|Rodin Motorsport
|1:26.210
|29
|8. Д.Кроуфорд
|DAMS Lucas Oil
|1:26.215
|33
|9. А.Хаджар
|Campos Racing
|1:26.271
|22
|10. Э.Фиттипальди
|Van Amersfoort Racing
|1:26.291
|29
|11. В.Мартен
|ART Grand Prix
|1:26.478
|39
|12. Р.Миата
|Rodin Motorsport
|1:26.487
|28
|13. Р.Виллагомес
|Van Amersfoort Racing
|1:26.582
|30
|14. Х.-М.Корреа
|DAMS Lucas Oil
|1:26.761
|25
|15. З.О’Салливан
|ART Grand Prix
|1:27.061
|37
|16. Х.Марти
|Campos Racing
|1:27.188
|22
|17. О.Берман
|PREMA Racing
|1:37.825
|50
|18. К.Антонелли
|PREMA Racing
|1:41.948
|52
|19. П.Арон
|Hitech Pulse-Eight
|1:43.312
|40
|20. Д.Дюрксен
|PHM AIX Racing
|1:49.661
|28
|21. Т.Барнард
|PHM AIX Racing
|1:55.215
|26
|22. А.Кордил
|Hitech Pulse-Eight
|без времени
|26
Результаты дневной сессии
|Пилот
|Команда
|Время
|Круги
|1. Г.Бортолето
|Invicta Racing
|1:25.143
|30
|2. Д.Кроуфорд
|DAMS Lucas Oil
|1:25.182
|25
|3. Э.Фиттипальди
|Van Amersfoort Racing
|1:25.744
|32
|4. Р.Виллагомес
|Van Amersfoort Racing
|1:25.756
|37
|5. П.Арон
|Hitech Pulse-Eight
|1:26.032
|43
|6. О.Берман
|PREMA Racing
|1:26.325
|30
|7. А.Хаджар
|Campos Racing
|1:26.361
|38
|8. В.Мартен
|ART Grand Prix
|1:26.396
|33
|9. Р.Ферсхор
|Trident
|1:26.413
|30
|10. Х.-М.Корреа
|DAMS Lucas Oil
|1:26.433
|25
|11. К.Антонелли
|PREMA Racing
|1:26.652
|29
|12. Д.Дюрксен
|PHM AIX Racing
|1:26.699
|24
|13. А.Кордил
|Hitech Pulse-Eight
|1:26.806
|40
|14. К.Маини
|Invicta Racing
|1:26.819
|25
|15. Х.Марти
|Campos Racing
|1:26.847
|33
|16. З.О’Салливан
|ART Grand Prix
|1:26.862
|35
|17. Р.Станек
|Trident
|1:26.955
|40
|18. Д.Хаугер
|MP Motorsport
|1:27.008
|37
|19. З.Мэлони
|Rodin Carlin
|1:27.112
|38
|20. Ф.Колапинто
|MP Motorsport
|1:27.226
|20
|21. Р.Миата
|Rodin Motorsport
|1:27.615
|23
|22. Т.Барнард
|PHM AIX Racing
|1:27.926
|24