Вратарь Лиона может продолжить карьеру в другом французском клубе

Этим летом "Монако" ищет нового вратаря, поскольку ни Филипп Кен, ни Радослав Мажецки не убедили клуб в течение сезона. Рассматривалось много кандидатов, и некоторые из них до сих пор остаются в поле зрения.

Впрочем, по данным L'Équipe, появился новый кандидат – бразильский вратарь "Лиона" Лукас Перри. Известно, что им также интересуются "Лидс" и "Галатасарай".

Из-за финансовых трудностей "Лион" этим летом может быть вынужден продать игрока. Пока что "Монако" не сделал конкретного предложения по трансферу Перри, но ситуация может измениться уже в ближайшее время.

Напомним, что Лукас Перри присоединился к "Лиону" в январе 2024 года. За это время 27-летний бразилец провел 15 "сухих" матчей в 49 поединках за клуб во всех турнирах. Известный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

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