Ла Лига. Леванте – Барселона 2:3. Очередной камбек каталонцев

36

Ла Лига, 2-й тур, 23 августа

Валенсия. "Сьюдад де Валенсия"

"Леванте" – "Барселона" 2:3

Голы: Ромеро, 15, Моралес, 45+7 (пен.) – Педри, 49, Торрес, 52, Эльгесабаль, 90+1 (авт.)

"Леванте": Кампос — Тольян (Гарсия), Андри, Эльгесабаль, Кабельо, Санчес (Пампин) — Бруге (Эспи), Мартинес, Рей, Моралес (Альварес) — Ромеро (Лосада)

"Барселона": Гарсия — Гарсия, Араухо (Кристенсен), Кубарси, Бальде (Левандовский) — Касадо (Гави), Педри — Ламин Ямал, Рафинья, Рэшфорд (Ольмо) — Ферран Торрес

Предупреждения: Мартинес, Моралес, Пампин — Бальде

После трёхлетнего пребывания в Сегунде "Леванте" впервые в этом сезоне Ла Лиги проводил домашний матч, и соперником стал действующий чемпион. Выезд "Барселоны" на "Сьюдад де Валенсия" всегда был непростым испытанием. Хозяева подготовились ответственно: полив газона превратил поле почти в бассейн, что, безусловно, сказалось на ходе игры.

Несмотря на это, каталонцы активно вошли в матч и с первых минут начали давить на ворота соперника. В стартовом составе появились Рэшфорд и Касадо, которые заменили Фермина Лопеса и де Йонга по сравнению с первым туром.

"Леванте" при малейшей возможности стремился выбегать в острые контратаки, пользуясь привычными провалами в обороне чемпиона. Сначала хозяева забили из явного офсайда, и гол отменили. Но выводов "Барселона" не сделала: спустя несколько минут Ромеро открыл счёт, на этот раз — вполне легально.

После пропущенного мяча каталонцы усилили давление, полностью переведя игру на половину поля валенсийцев. "Леванте" выстроил автобус у собственных ворот, но продолжал больно жалить соперника быстрыми выпадами.

В первом тайме у гостей было несколько шансов отличиться: Торрес попал в перекладину, опасные удары наносил Рафинья. Однако команда Флика снова увлеклась атакой и пропустила быструю контратаку, завершившуюся назначением пенальти за игру рукой Бальде. Моралес с "точки" удвоил преимущество хозяев — 2:0 к перерыву.

Во втором тайме Ханси Флик сделал две замены — вместо Рэшфорда и Касадо вышли Ольмо и Гави. Мы не знаем, что немецкий тренер сказал своим подопечным, но уже на 52-й минуте счёт стал равным: сначала Педри точным ударом из-за пределов штрафной сократил отставание, а через три минуты Торрес после углового сравнял результат — 2:2. Камбек в духе "Барселоны", к которому фанаты уже привыкли.

После двух быстрых голов запал "Леванте" угас. За 15 минут до финального свистка наставник хозяев сделал тройную замену, пытаясь оживить игру. Флик ответил выходом Кристенсена вместо Араухо и Левандовского, заменившего Бальде. "Барселона" перестроилась на игру с тремя защитниками.

Каталонцы бросились в финальный штурм ворот Кампоса. И, как и в первом туре, "Леванте" не удержал положительный результат: в компенсированное время навес Ламина Ямаля срезал в собственные ворота Эльгесабаль — 2:3.

"Барселона" снова показала чемпионский характер и под руководством Флика в очередной раз перевернула ход неудачного для себя матча, добыв важные три очка на старте чемпионата.

www.ua-football.com