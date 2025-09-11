Лучшие матчи украинских клубов в Европе

История украинского футбола после эпохи Валерия Лобановского богата на яркие страницы, которые подарили болельщикам незабываемые эмоции. В начале 2000-х годов в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА украинские клубы сумели заявить о себе и громко напомнить, что наша страна способна соперничать с сильнейшими командами Европы. «Динамо» радовало громкими победами над «Локомотивом» и «Арсеналом», а «Днепр» под руководством Евгения Кучеревского стал настоящей грозой для немецких и французских соперников. Вспомним ключевые моменты того периода. Статью подготовила редакция euro.com.ua по материалам источника.

Киевское «Динамо» против московского «Локомотива»

Сезон Лиги чемпионов-2003/2004 начался для «Динамо» с матча против «Локомотива». Подопечные Алексея Михайличенко провели равную игру, но решающую роль сыграл Диого Ринкон. Бразилец вышел со скамейки и забил два гола, став героем встречи. Его результативность принесла киевлянам первые три очка и подарила болельщикам надежду на успешный сезон.

«Динамо» – «Локомотив» – 2:0

Голы: Ринкон (83, 90).

Победа над «Арсеналом» Венгера

В том же групповом этапе «Динамо» встретилось с лондонским «Арсеналом». Англичане выглядели убедительнее по статистике, но ошибки в обороне и самоотверженность киевлян решили исход поединка. Макс Шацких открыл счет, а Валентин Белькевич воспользовался неудачной игрой Йенса Леманна. Лишь в концовке Анри смог отквитать один мяч, но «Динамо» удержало победу. Примечательно, что именно в том сезоне «Арсенал» стал чемпионом Англии без единого поражения.

«Динамо» – «Арсенал» – 2:1

Голы: Шацких (27), Белькевич (64) – Анри (80).

Европейская кампания «Днепра»

Кубок УЕФА-2003/2004 стал звездным часом «Днепра». Команда начала с побед над «Вадуцем», но настоящая сенсация случилась позже — в противостоянии с «Гамбургом». После минимального поражения в Германии днепряне разгромили немцев дома со счетом 3:0. Александр Рыкун блистал в атаке, а голкипер Артем Куслий провел выдающийся матч. Этот успех вошел в историю украинского футбола как пример силы команды, объединенной общим настроем.

«Днепр» – «Гамбург» – 3:0

Голы: Михайленко (5), Рыкун (68), Венглинский (79).

Прорыв в плей-офф Кубка УЕФА

На этом днепряне не остановились. В 1/32 финала они прошли загребское «Динамо», а в 1/16 сыграли с французским «Марселем». Команда Кучеревского выглядела достойно, но решающий фактор — гол Дидье Дрогба с пенальти. Несмотря на вылет, «Днепр» показал характер и сумел побороться с соперником, который в итоге дошел до финала турнира. Для болельщиков это стало доказательством, что украинский клуб может быть конкурентоспособным даже на фоне грандов европейского футбола.

Ностальгия по лучшим временам

Период после Лобановского стал новым этапом для украинских клубов в Европе. «Динамо» и «Днепр» сумели подарить яркие победы, которые вошли в историю. Пусть не всегда хватало стабильности, но эти матчи навсегда остались в памяти болельщиков как символ веры в возможности нашего футбола.

Напомним, мы также писали о том, когда и где смотреть реванш Богачук против Адамса.