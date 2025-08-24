Connect with us
Отметились достижением. Команда Лиги 1 осталась вдевятером в первые 11 минут игры

    • Команда Лиги 1 осталась вдевятером в первые 11 минут игры.

    "Ренн" в выездном матче против "Лорьяна" лишился двух футболистов. Полузащитник Махди Камара увидел перед собой красную карточку на 6-й минуте. Французский футболист совершил серьёзный фол.

    Спустя 5 минут с поля пришлось уйти камерунскому защитнику Кристоферу Ву за подножку.

    Аналитический сервис Opta сообщил, что ни одна команда не оставалась вдевятером так быстро в матче Лиги 1 с тех пор, как Opta располагала этими данными (1992/93).

    • На момент написания новости, "Лорьян" побеждает "Ренн" со счётом 1:0.

