Жоао Нето вернулся в Черноморец после травмы

В карьере бразильского легионера одесского «Черноморца» Жоао Нето, который почти год восстанавливался после тяжелой травмы, наконец наступила ясность. Матеиал подготовила редакция euro.com.ua.

22-летний футболист получил повреждение колена в конце сентября прошлого года во время одной из тренировок. Травма оказалась серьезной и потребовала хирургического вмешательства. После операции процесс восстановления затянулся на десять месяцев. Основную часть этого времени Нето провёл в Бразилии, где находился под наблюдением опытного реабилитолога.

Поскольку у игрока действующий контракт с «Черноморцем», около месяца назад он вернулся в Украину. Главный тренер одесской команды Александр Кучер рассказал о дальнейших перспективах футболиста.

«Да, он приехал и находится с нами. Нето тренируется со второй командой, за которую заявлен. Из-за длительного отсутствия игровой практики и проблем с восстановлением он пока не готов к выступлениям за основную команду. Поэтому ближайшее время будет играть за «Черноморец-2» в чемпионате Второй лиги», — отметил Кучер.

В сезоне-2024/25 Жоао Нето успел провести 4 матча в чемпионате УПЛ, результативными действиями не отметившись. Напомним, летом 2024 года бразилец перешёл в одесский клуб из «Рио-Бранко».

Напомним, мы также писали о том, что Доннарумма согласовал контракт с Манчестер Сити.