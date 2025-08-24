Неймар получил травму на тренировке Сантоса

Звездный бразильский нападающий «Сантоса» Неймар получил повреждение во время тренировки клуба накануне сентябрьских матчей национальной сборной. Инцидент вызвал беспокойство у болельщиков и тренерского штаба команды. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

33-летний футболист досрочно покинул тренировку, почувствовав дискомфорт при ходьбе. Первое медицинское обследование, проведенное клубными врачами, не выявило серьёзных проблем, и игроку разрешили продолжить занятия в тренажёрном зале.

Однако позже «Сантос» связался с медицинским штабом сборной Бразилии и сообщил о наличии у Неймара отека, что может повлиять на его участие в предстоящих встречах национальной команды.

Ранее футболист уже становился объектом критики со стороны болельщиков «Сантоса» после неудачной игры. С момента возвращения в клуб зимой 2025 года Неймар провёл 19 матчей, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

Напомним, мы также писали о том, что Доннарумма согласовал контракт с Манчестер Сити.