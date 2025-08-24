Марио Андретти: Верьте только тому, что сообщаем мы

Традиционный летний перерыв, длившийся почти весь август, заканчивается, и организаторы Гран При Нидерландов сообщают, что грузовики с машинами и оборудованием команд Формулы 1 уже прибывают в Зандфорт.

Через неделю голландский автодром примет 15-й этап чемпионата, и, по слухам, именно в дни последнего уик-энда августа в Cadillac F1 собираются объявить состав на дебютный сезон. Опять же, по слухам, за заводскую команду концерна General Motors в 2026 году будут выступать Серхио Перес и Валттери Боттас.

Редакция швейцарского таблоида Blick связалась с Марио Андретти, который выполняет обязанности консультанта этого проекта и входит в состав совета директоров Cadillac F1, в попытке выяснить, есть ли в этих слухах доля правды.

Чемпион мира 1978 года был краток и категоричен: «Верьте только тому, что сообщаем мы».

Т.е. придётся дождаться официальной информации команды. Впрочем, как обычно.

Также в традиционной колонке, посвящённой Формуле 1, в Blick вернулись к недавней реплике Берни Экклстоуна, который в интервью этой газете намекнул, что Габриэлем Бортолето уже интересуется Ferrari. Говорят, эти слова бывшего главы менеджмента Формулы 1 вызвали в Хинвиле переполох, ведь у бразильского гонщика долгосрочный контракт с Audi.

В паддоке чемпионата любят повторять старую, проверенную временем истину, что контракты существуют лишь для того, чтобы их нарушать. Поэтому комментарий Роже Бенуа, многоопытного журналиста Blick, сводится к следующему: «Скудерии это дорого обойдётся, и это ещё мягко сказано…»

Источник