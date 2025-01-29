Переход талантливого хавбека Айнтрахта в Монако сорвался

Полузащитник возвращается в Германию

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

Переход талантливого хавбека франкфуртского "Айнтрахта" в "Монако" за 40 миллионов евро сорвался.

Как сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, сделка о переходе 24-летнего Жуниора Дина Эбимбе была на грани срыва из-за проблем с его медицинским обследованием. У игрока было незначительное повреждение икроножной мышцы, из-за чего нужно было провести дополнительные проверки специалистами "монегасков".

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Отмечается, что в итоге клуб отказался от идеи с его подписанием несмотря на то, что им удалось договориться с клубом и игроком относительно суммы трансфера и условий личного контракта.

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В этом сезоне Жуниор Дина Эбимбе забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 11 матчах за "Айнтрахт" во всех турнирах. По версии сайта Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 9 миллионов евро.

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