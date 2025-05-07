Дочь Тайсона Фьюри: «У моего отца украли это из-за войны в Украине»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Дочь Тайсона Фьюри Венесуэла прокомментировала два поражения своего отца в титульных боях против Александра Усика.

Вспомните, как моего папу обокрали, забрав все его пояса, только потому, что его соперник был из Украины. Это было явно из-за войны в Украине, я сама смотрела бой вживую, отец – победил», – заявила Венесуэла.

Ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Фьюри ранее несколько раз заканчивал карьеру, последний раз в августе 2022 года. После этого боксер вернулся и провел четыре поединка: дважды защитил чемпионский пояс WBC, после чего еще дважды уступил Александру Усику.

sport.ua