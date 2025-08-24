Connect with us
Теннис

Украинцы на турнирах ITF Juniors и Tennis Europe 24 августа (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских юниоров


(U14; Category 1; Сlау – Outdoor)
Основная сетка. Финал

Виолетта Скрып (Украина, 1) – Эмилия Хеннингсен (Дания, 4)

(U14; Category 3; Сlау – Outdoor)
Основная сетка. Финал

Егор Романюта (Украина, 1) – Александр Качан (Украина, 2)
Анна Кузнецова (Украина, 1) – Мария Кочерженко (Украина, 2)

Пары. Основная сетка. Финал

Алексей Гейващук/Александр Качан (Украина, 1) – Данил Данилевский/Егор Романюта (Украина, 2)
Ариана Багбая/Марина Левадная (Украина, 1) – Мария Кочерженко/Даниэла Тимощенко (Украина, 2)
 

