Украинцы на турнирах ITF Juniors и Tennis Europe 24 августа (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских юниоров
(U14; Category 1; Сlау – Outdoor)
Основная сетка. Финал
Виолетта Скрып (Украина, 1) – Эмилия Хеннингсен (Дания, 4)
(U14; Category 3; Сlау – Outdoor)
Основная сетка. Финал
Егор Романюта (Украина, 1) – Александр Качан (Украина, 2)
Анна Кузнецова (Украина, 1) – Мария Кочерженко (Украина, 2)
Пары. Основная сетка. Финал
Алексей Гейващук/Александр Качан (Украина, 1) – Данил Данилевский/Егор Романюта (Украина, 2)
Ариана Багбая/Марина Левадная (Украина, 1) – Мария Кочерженко/Даниэла Тимощенко (Украина, 2)