Три уикенда тенниса: организаторы Australian Open могут пойти на беспрецедентный шаг из-за рекордного количества зрителей

В будущем старт соревнований в основной сетке могут перенести с воскресенья на субботу.



Как заявил директор Открытого чемпионата Австралии Крейг Тайли, в этом году турнир побил новый рекорд по количеству посетителей – более 1,1 млн зрителей. Учитывая такую популярность соревнований, организаторы могут прибегнуть к нескольким беспрецедентным решениям, чтобы обеспечить всем желающим качественное время на территории Мельбурн-парка. Например, уменьшить количество билетов, которые будут поступать в продажу.

Другой шаг – перенести старт соревнований основной сетки еще на один день. Australian Open с 2024 года изменил стартовый день с понедельника на воскресенье, а теперь речь идет о переносе с воскресенья на субботу. Таким образом, Открытый чемпионат Австралии будет иметь целых три турнирных уик-энда, что, по мнению СМИ, также увеличит доходы как для национальной федерации, так и для правительства штата Виктория.

«Мы бы ничего не делали, не подумав о том, какое влияние это окажет на игроков и болельщиков, но в Австралии просто существует неуемное желание, чтобы больше людей смотрели теннис», – сказал Тайли в интервью AAP. «Я имею в виду, что теннис растет. У нас играет все больше детей, все больше людей присоединяются к клубам, все больше взрослых играют в теннис. Было продано больше ракеток и мячей, чем когда-либо прежде. Так что мы переживаем определенный бум в спорте, и все больше людей платят за билет, чтобы попасть сюда».



С учетом матчей квалификации и выставочных мероприятий журналисты задумываются, не станет ли Australian Open тем “мэйджором”, который никогда не завершается, ведь тогда соревнования будут длиться фактически месяц.

«Всегда найдутся один или два человека, которые делают неприятно другим, – прокомментировал Тайли неприятные инциденты с болельщиками в этом году. – Это человеческое поведение. Я не переживаю из-за поведения зрителей. У нас было рекордное количество людей, которые попали в Мельбурн-парк. Большинство – 99,9% болельщиков – вели себя хорошо. Я хочу больше смотреть на количество болельщиков, которые приходят, и на их энергию и удовольствие, которое они получают. Это все сейчас на рекордно высоком уровне. Поэтому мы не будем устраивать турнир таким образом, чтобы заставить людей молчать. Потому что тогда следующим вопросом будет: «Почему они не получают удовольствие?».

btu.org.ua