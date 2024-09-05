Lenovo и Формула 1 продлили контракт

Lenovo и Формула 1 объявили о расширении партнерства. С 2025 года технологическая компания получит статус глобального партнера, а Motorola – дочерняя компания Lenovo Group, станет глобальным партнером Формулы 1 по смартфонам.

В рамках соглашения Lenovo станет титульным спонсором двух этапов, а количество рекламы Lenovo и Motorola на трассах будет увеличено.

Стефано Доменикали, исполнительный директор Формулы 1: «Я очень рад, что Lenovo станет глобальным партнером Формулы 1. Креативность и страсть Lenovo к технологиям и инновациям поддерживают амбиции Формулы 1 по созданию большего количества моментов, которые болельщики могут испытать один раз в жизни.

Этот день знаменует новую главу нашего партнерства, которое будет только расширяться. С нетерпением жду продолжения нашей работы с Lenovo, использования нашего общего стремления к точности, инновациям и устойчивому развитию, чтобы Формула 1 оставалась самым технологичным спортом в мире на долгие годы вперед».

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