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Футбол

“Мы живем для того, чтобы играть такие игры”. Доннарумма поделился своими мыслями о матче против Франции

Капитан команды высказался на пресс-конференции

"Мы живем для того, чтобы играть такие игры". Доннарумма поделился своими мыслями о матче против Франции

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

    • Капитан сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма поделился своими мыслями о матче первого раунда Лиги наций против Франции.

    "Завтра мы должны выложиться как можно лучше, это большой вызов, который состоится очень скоро после разочарования на Евро. Здесь начинается новая эра, у нас есть над чем работать.

    Мы живем для того, чтобы играть такие игры, поэтому выступать против такой команды, как Франция, прекрасно".

    Сборная Италии 6 сентября в 21:45 начнет играть против Франции.

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    www.ua-football.com

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