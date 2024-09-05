“Мы живем для того, чтобы играть такие игры”. Доннарумма поделился своими мыслями о матче против Франции

Капитан команды высказался на пресс-конференции
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Капитан сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма поделился своими мыслями о матче первого раунда Лиги наций против Франции.
"Завтра мы должны выложиться как можно лучше, это большой вызов, который состоится очень скоро после разочарования на Евро. Здесь начинается новая эра, у нас есть над чем работать.
Мы живем для того, чтобы играть такие игры, поэтому выступать против такой команды, как Франция, прекрасно".
Сборная Италии 6 сентября в 21:45 начнет играть против Франции.
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