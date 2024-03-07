Определились еще два четвертьфиналиста Лиги чемпионов

6 марта определились еще 2 четвертьфиналиста Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24. Ими стали испанский Реал и английский Манчестер Сити.

Напомним, что 5 марта в 1/4 финала турнира вышли Бавария и ПСЖ.

Реал в ответном матче 1/8 финала сыграл вничью с Лейпцигом (1:1). По сумме двух игр Реал победил со счетом 2:1.

Манчестер Сити со счетом 3:1 победил Копенгаген. Напомним, что в первой встрече тоже Сити победил со счетом 3:1. Так что по сумме двух матчей — 6:2 в пользу клуба АПЛ.

Своих соперников в 1/4 финала ЛЧ команды Карло Анчеллотти и Юргена Клоппа узнают 15 марта, когда состоится жеребьевка соответствующего раунда соревнований, после всех сыгранных матчей -ответов 1/8 финала.

Четвертьфинальные матчи запланированы на 9/10 и 16/17 апреля, 1/2 финала — на 30 апреля/1 мая и 7/8 мая. Финал Лиги чемпионов УЕФА-2023/24 состоится 1 июня 2024 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Лига чемпионов-2023/24: календарь, расписание, турнирная таблица, результаты — онлайн

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