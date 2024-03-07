Срок апелляции по делу Хорнера истекает в среду

На прошлой неделе была отклонена жалоба о «ненадлежащем поведении», поданная одной из сотрудниц Red Bull Racing против руководителя команды Кристиана Хорнера. Из официального заявления австрийской Red Bull GmbH следовало, что у материнской компании больше нет вопросов к руководителю команды, однако у противоположной стороны оставалось право подать апелляцию.

Как удалось выяснить The Times, срок подачи апелляции истекает в среду вечером по лондонскому времени. Известно, что сотрудница, подавшая жалобу на Хорнера, наняла адвокатов, чтобы те помогли ей оценить различные варианты дальнейших действий.

На момент публикации этой заметки неизвестно, была ли подана апелляция или сотрудница решила не давать дальнейший ход делу.

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