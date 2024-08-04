Тесты Шумахера и Дуэна дали неоднозначный результат

В начале июля команда Alpine провела сравнительные тесты с участием Мика Шумахера и Джека Дуэна за рулём Alpine А522 2022 года на французской трассе Поль-Рикар. Предполагалось, что по итогам тестового дня команде будет проще решить, кому из этих гонщиков предложить контракт на 2025 год, но итоги заездов дали неоднозначный результат.

По информации F1-Insider, по скорости на одном быстром круге быстрее оказался Дуэн, однако всё несколько сложнее. Дело в том, что Джек работал за рулём в первой половине дня, когда трасса была быстрее, тогда как Мик работал после обеда в менее выгодных условиях. Более того, скорость Шумахера оказалась гораздо лучше на длинной серии кругов.

В Alpine ещё не приняли окончательное решение, кто станет напарником Пьера Гасли в 2025 году. Судя по всему, выбор действительно свёлся к двух кандидатурам, и сделать его руководству команды будет очень непросто.

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