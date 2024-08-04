Круз не вытянул Валенсуэлу. В первой полусредней новый чемпион

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В ночь на 4 августа 2024 года в Лос-Анджелесе, США, в андеркарде противостояния между Теренсом Кроуфордом и Исраилом Мадримовым, состоялись мексиканские разборки между Исааком Крузом и Хосе Валенсуэлой. Одна из наименее популярных пар андеркарда огромного турнира обещала стать одной из самых интересных.

Все просто – встречались мексиканцы. Один из них вообще все, что делает в ринге – сражается. Так что логично подумать, что сейчас будет махач. Но нет.

С мексиканской потасовкой не сложилось. Исаак Круз не достиг своего

Исаак Круз получил наибольшую популярность после поединка против Джервонты Дэвиса. Тогда американцу было очень сложно биться против быстрого мексиканца. Круз шел вперед, много атаковал, давил фаворита и находился достаточно близко к победе. Особенно, учитывая, что Джервонта еще и сломал руку, и нормально атаковать не мог.

После боя Исаак до сих пор получает дивиденды в виде популярности и выгодных контрактов. При этом постоянно затрагивает тему возможного реванша против Джервонты, которую с радостью поддерживает и команда Дэвиса в межсезонье.

Но просто использовать бой против Джервонты мало. Надо давать фанатам еще что-нибудь. И Круз дает. Его поединки всегда насыщены событиями. Много разменов, много драки. Он идет на оппонента, бьет его силовыми боковыми и апперкотами, и часто нокаутирует. Причем, ему неважно, это большой и габаритный соперник или какой-нибудь небольшой оппонент. Страдают все.

Как вот предыдущий соперник, Роландо Ромеро. На бумаге этот бой для Круза был плохой идеей. Просто потому, что Ромеро – здоровенный парень. Он легко мог бы подняться из первой полусредней в полусреднюю и не потеряться там по габаритам.

Ромеро не только высокий и имеет не самые короткие руки. Он еще физически мощный. Бороться с ним тяжело, принимать удары на себя – дорого для здоровья. Но фактически Исаак его не ощутил. За восемь раундов Круз просто перемолол оппонента и стал впервые в карьере чемпионом.

А еще перед этим был Джованни Кабрера – он еще больший боксер, чем Ромеро. Этот продержался весь бой и выглядел неплохо. Несколько раз даже потряс мексиканца. Но тоже проиграл.

То есть, в целом, для Круза бить здоровяков – не новость. Он этим занимается постоянно, ведь и в легком весе не является самым большим соперником. На его фоне даже миниатюрный Джервонта Дэвис выглядит не самым маленьким бойцом. Что уж говорить о других.

Учитывая все это и глядя на Хосе Валенсуэлу, возникал вопрос, справится ли он со сдерживанием натиска от Исаака. Просто Валенсуэла – не самый мощный боксер в мире. Да, он выше и имеет более длинные руки. Но и все предыдущие соперники имели такие характеристики, однако прессинг Круза ломал это без шансов.

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Валенсуэла, конечно, хороший боксер. Он достаточно умен, но, как и все мексиканцы, чаще любит перейти в драку. Он выиграл оба поединка против Криса Кольберта в 2023 году, но одержал лишь одну победу. Тогда в первом поединке боковые судьи решили, что выиграл Крис. Так что в реванше пришлось его нокаутировать.

Но вместе с этим, чтобы справиться с прессингом Круза, нужно не только работать, но и иметь соответствующие навыки и уметь их применять в ринге в экстренном порядке.

Как оказалось, Валенсуэла может. Хосе посредственно начал поединок. Все же этот напор Круза – страшная вещь, к которой нужно привыкнуть. Но чем дальше шел бой, тем больше оказывалось, что Исаак может разбиваться о работу навстречу. И мало того – такой факт был нам известен. Оказалось, что Валенсуэла может эту работу создавать. Встречать, вязать соперника. Бить сильным апперкотом так, чтобы соперник подгибался под ним. Снова вязать. И не сыпаться.

А это, поверьте, очень сложно. Несколько раз показалось, что сейчас Круз перехватит инициативу. Он и прессинговал хорошо, и силовыми бил. И весь корпус Хосе оббил со всех сторон. А результата как не было, так и не появился.

В одиннадцатом раунде стало очевидно, что Исааку нужно идти ва-банк. Он понесся вперед, куча ударов. Нет результата. В двенадцатом сделал то же самое. Нет результата. Валенсуэла стоит и четко выполняет план на бой. Судьи увидели победу Хосе Валенсуэлы, и это разумно и адекватно. Теперь он – новый чемпион WBA в первом полусреднем весе.

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И что теперь?

Теперь Валенсуэла может выбирать. Есть, например, другие чемпионы. Самый вкусный среди них – Теофимо Лопес. Но и о Лиаме Паро не стоит забывать. Эдди Хирн с удовольствием сделает такой бой и в США, и в Австралии за хороший гонорар.

А есть реванш. И о нем Турки Аль-Аш-Шейха попросил Исаак Круз сразу после боя. И так кажется, что Турки вложится и во вторую часть противостояния. Просто потому, что это классный андеркард для какого-то другого шоу.

На Круза приходит отдельная боксерская аудитория. Плюс привлечение мексиканцев. Турки понимает, что второй бой дополнительно неплохо продаст какое-нибудь его следующее шоу. Так что оно точно стоит денег.

sport.ua