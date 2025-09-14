Бортолето: Если бы не Алонсо, я бы не выступал сейчас в Ф1

Габриэль Бортолето из тех гонщиков, кому многое удаётся с первой попытки. В 2023 году он сразу, по итогам дебютного сезона стал чемпионом Формулы 3, в 2024-м повторил такое же достижение, но уже в Формуле 2, а теперь выступает в Формуле 1, и о нём уже говорят как о самом перспективном новичке.

После 16 этапов сезона на счету 20-летнего бразильца, выступающего за Sauber, 18 очков, и это несмотря на то, что машина швейцарской команды не отличается эффективностью. Можно вспомнить, что за два предыдущих сезона гонщики Sauber заработали лишь на два очка больше.

Тем не менее, на трёх из четырёх предыдущих этапов Бортолето проходил в финал квалификаций, при том что это были совсем разные по характеру трассы.

«Честно говоря, управлять такой машиной очень трудно, – признал он, принимая участие в подкасте Beyond the Grid. – Машины этого поколения очень сложные, они очень чувствительны к воздействию ветра, к изменению внешних условий и состояния трассы. К счастью, мне удаётся быстро адаптироваться к машине Sauber.

Но с подобными сложностями сталкиваются и самые хорошие гонщики, например, Льюис Хэмилтон. Нельзя сказать, что он плохо справляется с делом, но все ожидают от него высоких результатов, потому что он семикратный чемпион мира. Но если вспомнить этап в Зандфорте, то там он был очень близок к напарнику в квалификации.

Мой подход к процессу учёбы всегда остаётся неизменным: прибавлять надо постепенно. Разумеется, сначала вам нужно очень многое усвоить, ведь вы только начинаете набираться опыта. Но когда вы добиваетесь стабильности, выходите на нужный уровень, то надо просто работать с настройками машины, стараться улучшить те или иные её аспекты.

В конечном итоге, шаг за шагом, вы усваиваете большой объём информации, и это позволяет уже по-другому всё воспринимать. Если каждый день вам удаётся прибавлять на 1%, то это очень очень большой шаг».

Карьерой Бортолето занимается A14 Management, компания Фернандо Алонсо, т.е. Габриэль – редкий гонщик, который на трассе соперничает со своим менеджером.

«Это весело, хотя и трудно! Но я стараюсь у него учиться, хотя порой не вполне понимаю, почему он действует так, как действует, – поделился бразилец. – О каких-то вещах он говорит вполне открыто, но о чём-то другом, возможно, расскажет, только когда завершит карьеру. Мы вместе принимаем многие решения, вместе их реализуем.

У Фернандо огромный опыт, он очень много знает о мире автоспорта и помогает мне не только в том, что касается карьеры, но и за пределами гоночных трасс тоже. Именно он помог мне попасть в Формулу 1 и подписать контракт с Sauber. Нас связывает настоящее взаимное уважение.

Если бы не влияние Фернандо, я бы не выступал сейчас в Ф1. Именно он помог мне подписать контракт с отличной командой в Ф3 и многому научил меня по ходу того дебютного сезона. Он продолжал быть моим наставником и в Ф2. Я не уверен, что смог бы выиграть титулы в этих молодёжных сериях, если бы он не был моим менеджером».

По словам Габриэля, среди гонщиков чемпионата у него только три друга: Алонсо, Оливер Берман и Макс Ферстаппен, о котором он сказал так: «Возможно, люди просто не знают его с хорошей стороны, потому что он очень прямолинеен в своих словах и поступках, поэтому многие считают его злодеем, хотя на самом деле он совершенно не такой. У Макса доброе сердце, он любит помогать людям…»

Конечно, как и все в паддоке, Бортолето готовится к 2026 году, когда Sauber превратится в заводскую команду Audi, а Формула 1 перейдёт на технику нового поколения.

Способность адаптироваться к новым машинам может стать одним из ключевых факторов:

«Конечно, есть машины которые лучше тебе подходят, а есть те, за рулём которых тебе менее комфортно, но если ты быстрый, то скорость у тебя есть, и остаётся только адаптироваться. Это особенно важно для молодых гонщиков, так что у меня нет выбора. Надо пилотировать ту технику, которая тебе предоставлена, и научиться выжимать из неё всё, на что она способна».

