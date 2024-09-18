Комацу: Кевин вернётся за руль и сможет выступить уверенно

В Сингапуре Кевин Магнуссен после пропуска Гран При Азербайджана вернётся за руль машины Haas, за рулём которой в минувший уик-энд Оливер Берман заработал призовой балл за 10-е место, что позволило американской команде сократить отставание от RB в Кубке конструкторов до пяти очков.

Айо Комацу, руководитель команды: «Сингапурская Марина-Бей – ещё одно сложное городское кольцо, и я жду, что Кевин, вернувшись за руль, сможет выступить уверенно, ведь он обычно очень хорошо проводит гонки на подобных трассах.

Ему нравятся испытания такого рода. В прошлом году у нас была не очень конкурентоспособная машина, тем не менее он тогда финишировал в призовой десятке, поэтому хочется посмотреть, чего ему удастся добиться сейчас. Если говорить о Нико, то конфигурация Марины-Бей ему подходит больше, чем трасса в Баку, поэтому он тоже должен показать хороший темп.

Сингапурская трасса требует иного подхода: поскольку в Баку длинные прямые отрезки, там нужно настраивать машины на низкий, ближе к среднему уровень прижимной силы, но на Марине-Бей нужен более сильный прижим. В общем, у этой трассы иные характеристики, и я уже предвкушаю предстоящую гонку».

Нико Хюлкенберг: «Уик-энд в Сингапуре проходит просто сказочно, и для меня это один из самых ярких этапов сезона. Мне нравится и атмосфера, и энергетика – в этом плане там всё замечательно.

Это самая первая ночная гонка в Формуле 1, и отношение к ней всегда особенное. Мне по душе испытания, которые приходится там преодолевать, в том числе высокие физические нагрузки, и у меня очень боевой настрой.

В этот уик-энд у меня изменится оформление шлема: в свете прожекторов он должен смотреться неплохо, как и машины нашей команды. Разумеется, в этот уик-энд мы с Кевином вновь будем принимать ледяные ванны, поэтому с собой надо прихватить кое-какую специальную амуницию!»

Кевин Магнуссен: «Сингапурская трасса – одна из моих любимых. Я вообще люблю городские трассы, а физические нагрузки на Марине-Бей одни из самых высоких в сезоне, и с этим может сравниться разве что Катар.

Это связано с жарой, влажностью, продолжительностью гонки и невозможностью перевести дух по ходу круга, поскольку повороты следуют один за другим.

Мне кажется, что наша машина должна неплохо справляться с сингапурской трассой; скорости там не так уж велики, так что мы должны быть вполне конкурентоспособны. В прошлом гонки в Сингапуре не раз проходили по весьма интересному сценарию, а в 2023 году я финишировал там в призовой десятке – надеюсь, мне удастся это повторить».

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