Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александра Усика арестовали в аэропорту польского города Краков.

Этой информацией поделился депутат ВРУ и бывший украинский борец Жан Беленюк, обнародовав соответствующее видео. Усик собирался лететь в Испанию, где должен был пройти тренировочный сбор перед боем с Фьюри. По непонятным причинам на борт самолета не хотели пускать товарища Усика. Александр сообщил, что без него не полетит, в результате обоих задержали. Затем украинского боксера отпустили.

Усик после освобождения записал видеообращение, в котором лично поблагодарил Президента Украины Владимира Зеленского:

«Друзья, всем доброй ночи. Я свободен. Были некоторые недоразумения, хочу поблагодарить украинскую делегацию и посла Украине в Польшу. Лично хочу поблагодарить Президента нашего, который очень переживал и лично занимался этим вопросом. Владимир Александрович, спасибо Вам. Слава Богу за все и Слава Украине. Я свободен, короновать меня не нужно», – сказал Усик.

«Я возмущен!» Реакция Зеленского на арест Усика. Отпустили ли Александра?

ВИДЕО. «Он очень переживал». Усик записал видеообращение после освобождения

sport.ua