Тайсон ФЬЮРИ: «Усик – убийца британцев, но я его уничтожу»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Британский боксер Тайсон Фьюри провел параллель между украинцами Александром Усиком и Владимиром Кличко.

– Никто из британцев не сумел победить Усика.

– Он убийца британцев на данный момент, не так ли? Он разобрался с Дюбуа, Чисорой, Эй Джеем. Единственный, кто сам стоит на его пути, чтобы не дать ему получить полный контроль над Европой – это Цыганский король.

– Ты уже побеждал украинцев раньше.

– А ты помнишь последнего украинца, который перебил всех британцев?

– Да, Владимир Кличко.

– Владимир, и никто не мог его победить, и они отправили Цыганского короля, отправили ему «пушечное мясо». Я видел его бои, там было «пушечное мясо». И я, молодой боксер, ушел с ринга со всеми поясами, и я делал это снова, и снова, и снова, и снова. Я говорил это много лет назад. Помню, это было сказано на пресс-конференции в 2015 году, что больше никого нет, я избран, и это правда. Когда нужно драться против лучшего, против босса в этом дивизионе, в этой игре, отправьте меня.

– Ты думаешь, что ты уничтожишь Александра?

– Да. Он сделал свою работу, он абсолютный чемпион в крузервейте. Но в хэвивейте он победил 4 бойцов, которые все имеют одинаковый медленный стиль боя. Поэтому ему удалось их победить. Но по собственному опыту скажу, что я гораздо быстрее и жестче Усика.

– Есть ли аспект, в котором он тебя превосходит?

– Не думаю.

Напомним, изначально самый ожидаемый бой 2024 года планировался на 17 февраля, но Тайсон Фьюри получил травму в тренировочном лагере. Новая дата поединка – 18 мая 2024 года.

sport.ua