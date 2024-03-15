«Тампа-Бэй» выиграла у «Рейнджерс»

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports «Тампа» сделала яркий камбэк на домашнем льду и обыграла «Рейнджерс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» — 6:3 (0:2, 2:0, 4:1)

Голы: Панарин — 36 (Трочек, Лафренье), 13:58 — 0:1. Шнайдер — 4 (Зибанежад, Рословик), 16:56 — 0:2. Пойнт — 34 (Кучеров), 32:41 — 1:2. Дюклер — 18 (Пойнт, Кучеров), 38:43 — 2:2. Рословик — 7 (Фокс, Крайдер), 41:48 — 2:3. Пойнт — 35 (Хедман, Кучеров), 43:41 — 3:3. Стэмкос — 25 (бол., Пойнт, Чирелли), 52:45 — 4:3. Пойнт — 36 (Кучеров, Хедман), 54:48 — 5:3. Кучеров — 39 (п.в., Пойнт, Пол), 56:22 — 6:3.

Вратари: Василевский (34:01 — 34:04) — Шестеркин (56:12 — 56:22).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 28 (5+10+13) — 28 (11+6+11).

Наши: Кучеров (16.44/1/+2) — Панарин (18.22/2/+1).

15 марта. Тампа. Amalie Arena. 19 092 зрителя.

Удивительное дело: за последние 19 матчей Никита Кучеров всего один раз ушел со льда без набранных очков, не сумев огорчить бедовую «Оттаву» 20 февраля. Однако, несмотря на прекрасную форму, он не только увидел, как к нему почти вплотную подобрался в бомбардирской гонке набравший приличные обороты Коннор Макдэвид, но и был вынужден пропустить вперед другого канадского монстра Нэйтана Маккиннона, который перед началом минувшего игрового дня опережал россиянина сразу на восемь очков.

Только кто сказал, что с таким отрывом лидер «Колорадо» мог чувствовать себя спокойно и представлять, как будет позировать после сезона с «Арт Росс Трофи»? Сегодняшняя встреча «Тампы» с «Рейнджерс» как бы напоминала нам — ничего еще не решено.

Команда Джона Купера начала матч с одним из лидеров «Востока» на домашнему льду из рук вон плохо. В первом периоде хозяева позволили перебросать себя больше, чем в два раза, и заслуженно ушли на перерыв, уступая 0:2 после голов Артемия Панарина и Брейдена Шнайдера.

К счастью для «Тампы», сегодня ее вытащили из ямы те, кто и должен был это сделать — парни из первого звена. «Лайтнинг» сумели проснуться ближе к середине игры и еще до второго перерыва восстановили равенство. Сначала они заставили «Рейнджерс» поплатиться за потерю Джонни Бродзински в средней зоне и получить мгновенное наказание от Брейдена Пойнта и Никиты Кучерова, а затем — закружили голову ньюйоркцам в позиционной атаке и помогли забросить уже вторую шайбу за «Болтс» усилившему команду на дедлайне Энтони Дюклеру.

Правда, в начале третьего периода парни Купера вновь позволили гостям выйти вперед. На 41-й минуте «Молнии» дали Адаму Фоксу разорвать себя великолепной диагональю и увидели в своих воротах третью шайбу от новичка «синерубашечников» Джека Рословика.

Однако Пойнта и Кучерова, включивших режим зверя, в этот вечер на «Амали Арене» было уже не остановить. Уже через пару смен первое звено «Тампы» вновь взялось за дело, и праворукий технарь с 21-м номером изящно «раздел» Эрика Густафссона, вновь сравняв счет.

Только это было лишь полдела для разыгравшегося канадца. Именно он на 53-й минуте ассистировал в большинстве Стивену Стэмкосу и помог своему капитану впервые вывести хозяев вперед. Ну а вскоре Пойнт не дал пропасть роскошной передаче Кучерова на пятак и в третий раз за сезон отличился тремя шайбами.

Заполировал же ярчайший камбэк «Лайтнинг» шайбой в пустые ворота флегматичный парень из Майкопа, записавший на свой счет уже 39 голов в текущем чемпионате. Разве есть у кого-то сомнения, что до конца регулярки он перепишет свой личный снайперский рекорд (41), установленный в сезоне-2018/19?

Впрочем, к единственному голу россиянина тоже приложил руку затмивший его Пойнт, сделавший голевой и ассистентский хет-трики, а также поучаствовавший абсолютно во всех шайбах «Болтс» этой ночью. До этого шесть очков за матч в истории франшизы набирали только защитник Даг Кроссман и, разумеется, Кучеров, которому это достижение покорилось в ноябре 2023-го. А вот пять очков в одной игре лучший бомбардир команды из Флориды выбил уже в шестой раз за карьеру.

В итоге канадец и россиянин более чем ожидаемо стали первой и второй звездой встречи соответственно. Но куда важнее, что сегодняшний перфоманс помог 86-му номеру «Молний» со своими 112 баллами оторваться в гонке за «Арт Росс» от Макдэвида (106) и сократить отставание до Маккиннона (115) до трех очков. Бомбардирская интрига все еще жива, и вряд ли кто-то из троих претендентов на трофей может чувствовать себя комфортно, глядя на текущую форму конкурентов. Быстрой развязки здесь ждать точно не стоит.

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