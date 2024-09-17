Нокаутировал, как Усика? Баколе сообщил, как закончились спарринги с Фьюри

Getty Images/Global Images Украина. Мартин Баколе и Тайсон Фьюри

Известный конголезский боксер Мартин Баколе назвал самого тяжелого спарринг-партнера. Мартин выделил экс-чемпиона мира Тайсон Фьюри.

«Я машина, которая наносит столько ударов, сколько может. Я не устаю, я продолжаю драться. Я любому могу создать проблемы. Тайсон Фьюри единственный, с кем я делил ринг и наш спарринг получился равным. Когда мы спаррингуем, все в зале тихие, сосредоточены, смотрят на нас. Я даю ему бой, он дает мне бой, и я всегда многому учусь. Каждый раз, когда он меня зовет, я всегда приезжаю и боксирую с ним.

Я не знаю, встречусь ли я с ним когда-нибудь на ринге, все, что я знаю, это то, что Тайсон единственный, кто может дать мне хороший спарринг, мы, как Мухаммед Али и Джордж Форман», – сказал Баколе.

Ранее конголезский боксер Мартин Баколе рассказал, как остановил Александра Усика в спарринге и к каким негативным последствиям это привело.

sport.ua