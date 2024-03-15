Анчелотти рассказал о травмированных игроках мадридского Реала

Куртуа и Милитао будут присутствовать на матче против Манчестер Сити
rea lmadrid
Карло Анчелотти, главный тренер мадридского "Реала", рассказал о травмированных игроках команды.
"Мы голодны. Мы в лучшей форме, чем когда-либо. Скоро к нам вернутся Тибо Куртуа и Эдер Милитао".
Читайте такжеОсасуна — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 16.03.2024
"Куртуа и Милитао против "Сити"? Я думаю, что они могут быть частью команды. Но мы не будем рисковать".
Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и "Манчестер Сити" состоится 9 апреля.