Анчелотти рассказал о травмированных игроках мадридского Реала

Куртуа и Милитао будут присутствовать на матче против Манчестер Сити

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Карло Анчелотти, главный тренер мадридского "Реала", рассказал о травмированных игроках команды.

"Мы голодны. Мы в лучшей форме, чем когда-либо. Скоро к нам вернутся Тибо Куртуа и Эдер Милитао".

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"Куртуа и Милитао против "Сити"? Я думаю, что они могут быть частью команды. Но мы не будем рисковать".

Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и "Манчестер Сити" состоится 9 апреля.

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