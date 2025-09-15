Дэн Таурисс: Буду доволен, если мы займём 8-е место

Проект Cadillac F1 – во многом необычный, начиная с затянувшейся истории появления этой команды в Формуле 1. В том числе у его создателей свой подход к организации работы, ведь у команды две базы – одна в штате Северная Каролина, вторая – в британском Сильверстоуне.

При этом в штате Индиана, в городке Фишерз, строится новая американская база, которая будет большой и современной – как и положено заводской команде концерна General Motors. В её руководстве уверены, что смогут наладить эффективное взаимодействие через океан американских и европейских специалистов.

«Думаю, все поддерживают эту идею, верят в то, что мы пытаемся выстроить, – рассказал в интервью Autoweek Дэн Таурисс, который руководит проектом Cadillac 1. – Грэм Лоудон, Роб Уайт, Пэт Симондс и другие очень активно участвуют в том, что мы создаём в США. Две базы интегрированы в единую структуру, они не являются независимыми подразделениями, но просто находятся в разных локациях…

Поскольку все процессы идут и в Великобритании, и в США, то это практически даёт нам возможность продлить рабочий день. Мы с самых первых дней это увидели, когда занимались исследованиями с применением технологий CFD, в которых участвовали специалисты в Сильверстоуне и Шарлотте.

Пока в Северной Каролине мы работаем на временной базе. Но продолжается строительство новой, и это будет впечатляющее здание. А стендовые испытания двигателя идут в районе Детройта».

Также Таурисс сказал несколько слов о Колтоне Херте, с которым подписан контракт тест-пилота: ещё недавно он выигрывал гонки в IndyCar (хотя не в этом году), но теперь ему предстоит выступать в Формуле 2 в надежде заработать суперлицензию FIA.

«Гонки Ф2 проходят на новых для него трассах, там используются другие шины. Это его шанс многому научиться и доказать, что он заслуживает места в Формуле 1, – сказал американский предприниматель. – Никаких временных рамок мы при этом не задаём, но думаю, что Колтон быстро адаптируется. Посмотрим, как он будет выступать, а все решения примем, когда придёт время».

В Cadillac F1 не говорят, с какой из команд Формулы 2 ведут переговоры по поводу Херты, но, по информации Autoweek, это может быть Rodin Motorsport.

Что касается целей на дебютный сезон, то их Таурисс сформулировал так: «Буду доволен, если мы займём 8-е место, опередив в Кубке конструкторов три команды. Понимаю, что это чрезвычайно амбициозное заявление, но я высказываю собственное мнение о том, какой результат меня порадует.

Мы знаем, с какого уровня нам предстоит начинать. Разумеется, 2026-й – самый подходящий год для дебюта, поскольку у всех будут новые шасси и новые силовые установки. Но пока у нас нет никакой информации о том, как наша машина будет выглядеть по сравнению с любой другой.

Если говорить не о конкретных результатах, то меня больше всего интересует вот что: по какой траектории пойдёт развитие команды? Дело не только в том, на каком уровне мы будем в самом начале, но в том, каких улучшений сможем добиться. Как будет проходить процесс сплочения команды? Эту задачу предстоит решать в течение долгого времени, и на скорые победы мы не рассчитываем. Важно выстроить отличную команду, которая в перспективе сможет стабильно выступать на высоком уровне».

