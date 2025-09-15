Экс-лидерка рейтинга успешно провела свой первый матч за последние 12 месяцев

Каролина Плишкова победила на старте турнира WTA 125 в Португалии



Калдаш-да-Раинья, Португалия • 15-21 сентября • хард • $115,000

Чешская теннисистка в первом круге соревнований обыграла Тессу Андрианжафитримо из Франции со счетом 6:1, 4:6, 7:5. В решающем сете Плишкова упустила преимущество, ведя 3:0, а уступая 4:5, выиграла следующие три гейма.

Для Каролины это был первый матч с конца августа прошлого года, когда она не доиграла матча второго круга на US Open из-за травмы левой лодыжки. Позднее она перенесла две операции.

В следующем круге чешка встретится с “нейтральной” Полиной Яценко.



Фото: Getty Images.

