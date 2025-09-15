Тренер Атлетик Бильбао – о матче с Арсеналом: Когда играешь против одного из фаворитов турнира и АПЛ, нужно быть очень осторожным

Главный тренер "Атлетик Бильбао" Эрнесто Вальверде поделился своими ожиданиями от предстоящего матча против лондонского "Арсенала".

"Когда играешь против одного из фаворитов турнира и Премьер-лиги, нужно быть очень осторожным, использовать свои возможности и не пропускать слишком много. Они играют в очень высоком темпе, что заставляет тебя двигаться к своей цели. Это как когда к нам приезжают "Реал Мадрид" или "Барселона" — с такими командами нужно стараться показать идеальную игру", — сказал Вальверде.