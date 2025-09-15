Лэня пригласят в тренировочный лагерь Нью-Йорк Никс

Украинцем интересуется другой клуб НБА

Центровой Лос-Анджелес Лейкерс Алексей Лэнь попал в сферу интересов Нью-Йорк Никс.

Сообщается, что команда решила пригласить на просмотр Алексея Лэня и Трея Джемисона для того, чтобы проверить готовность баскетболистов укрепить переднюю линию.

Лэнь провел 12 сезонов в НБА. С 2021 года украинский центровой защищал цвета Сакраменто. В прошлом сезоне Алексей принял участие в 36-ти матчах, в среднем проводил на площадке около семи минут, набирая за игру 1,4 очка, делая 1,8 подбора и 0,8 передачи.

С зимы 2025 года баскетболист выступал за Лос-Анджелес Лейкерс, за который провел 10 матчей, набирая за игру 2,2 очка, и делая 3,1 подбора.

Прошлый сезон Никс финишировал на третьем месте в таблице Восточной Конференции. В плей-офф НБА Никс дошел до полуфинала, уступив Индиане Пэйсерс в серии 2:4.

