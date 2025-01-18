Ferrari и UniCredit в марте проведут презентацию в Милане

В сентябре прошлого года было объявлено о начале долгосрочного партнёрства Ferrari с международной банковской группой UniCredit, штаб-квартира которой расположена в Милане. Но тогда детали этого сотрудничества, которое должно было начаться в 2025 году, не раскрывались.

На днях в Милане состоялась совместная пресс-конференция Ferrari и UniCredit, на которой представители руководства обеих сторон рассказали о совместной программе более подробно. В том числе о том, что в марте в этом же городе пройдёт масштабная презентация, посвящённая новому партнёрству.

На пресс-конференции подчёркивалось, что оно начинается в год, когда Льюис Хэмилтон, семикратный чемпион мира, став новым напарником Шарля Леклера, теперь будет выступать за Ferrari.

«При поддержке UniCredit будут созданы уникальные возможности для коммуникации команды с глобальным сообществом, в том числе будут организованы эксклюзивные события и инициативы, которые продемонстрируют синергетический эффект от сотрудничества двух знаменитых итальянских брендов», – говорится в пресс-релизе Ferrari.

Первым таким событием станет предстоящая презентация.

Бенедетто Винья, исполнительный директор Ferrari: «Мы с радостью приступаем к партнёрству с UniCredit – с банком, для которого характерен тот же новаторский дух и стремление к совершенству, которые отличают и наш бренд. Вместе с ними мы отметим наше наследие и продолжим отодвигать границы возможно как на гоночных трассах, так и в мире финансов».

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