Ферстаппен: Пока нет понимания, как добиться большего

На сухой трассе во второй тренировке в Зандфорте гонщики Red Bull Racing не попали в первую четвёрку…

Макс Ферстаппен (5-й): «В первой сессии из-за погоды не удалось проехать большую дистанцию, но днём она улучшилась и мы смогли оценить расстановку сил. Нам не хватало скорости на длинных и коротких сериях, пока нет понимания, как добиться большего, но мы будем разбираться.

В последних гонках всё прошло похоже, так что это не сюрприз, но нам нужно поработать, чтобы прибавить в скорости перед завтрашней квалификацией».



Серхио Перес (12-й): «Условия в пятницу были сложными – первая тренировка прошла под дождём, а вторая на сухой трассе. Мы много работали с настройками, на самом деле машина быстрее, чем строчка в протоколе. Я допустил ошибку в 12-м повороте, вылетел с трассы и потерял пару десятых.

Нам есть над чем поработать, чтобы догнать тех, кто впереди. Сегодня мы разделили программу, теперь есть, что проанализировать. Квалификация здесь очень важна, так что завтра нужно максимально выложиться».

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