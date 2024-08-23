В США умер бывший массажист «Детройта» Сергей Мнацаканов

Сергей Мнацаканов. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Во Флориде в возрасте 71 года скончался бывший массажист «Детройт Ред Уингз» Сергей Мнацаканов, который вместе с Русской пятеркой «Красных крыльев» в 1997 году выиграл Кубок Стэнли.

После победы Мнацаканов вместе с защитниками «Детройта» Владимиром Константиновым и Вячеславом Фетисовым попал в страшную автокатастрофу, возвращаясь в лимузине с командного турнира по гольфу, после чего Константинов и Мнацаканов остались инвалидами.

О смерти Мнацаканова обозревателю «СЭ» сообщил двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта» Вячеслав Козлов.

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